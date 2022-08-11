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ناشئو العراق لكرة اليد يعسكرون في إيران استعدادا لبطولة اسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-11T09:54:09+0000
ناشئو العراق لكرة اليد يعسكرون في إيران استعدادا لبطولة اسيا

شفق نيوز/ يغادر عصر اليوم الخميس وفد المنتخب العراقي للناشئين لكرة اليد متوجها إلى ايران لاقامة معسكر تدريبي هناك استعدادا للاستحقاقات الخارجية المقبلة.

وقال المنسق الاعلامي حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز؛ ان المنتخب سيتوجه إلى ايران اليوم لاقامة معسكر تدريبي للمدة من 11-18 من الشهر الحالي.

وأوضح أن المعسكر يأتي ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة اسيا لكرة اليد للناشئين التاسعة المقررة إقامتها في البحرين للمدة من 20-31 من الشهر الحالي.

واوضح  ان المنتخب العراقي سيخوض أربع مواجهات ودية مع منتخبي إيران للناشئين والشباب .

وكانت قرعة البطولة الاسيوية اوقعت منتخبنا الوطني للناشئين في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات اليابان والسعودية وقطر والإمارات والكويت.

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