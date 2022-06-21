سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ناشئو العراق لكرة القدم يحققون اول فوز على حساب اليمن ببطولة غرب اسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-21T17:07:36+0000
ناشئو العراق لكرة القدم يحققون اول فوز على حساب اليمن ببطولة غرب اسيا

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للناشئين لكرة القدم، يوم الثلاثاءء، أول فوز له على حساب المنتخب اليمني في انطلاق بطولة غرب اسيا تحت 17 عاماً.

وضيّف ملعب العقبة في المملكة الاردنية الهاشمية، مباراة منتخب العراق ونظيره اليمني في افتتاح بطولة غرب اسيا تحت 17 عاماً لكرة القدم، وسجل ناشئة العراق أول هدف في الدقيقة 48 عن طريق احمد جواد، وجاء الهدف الثاني عند طريق كرار جعفر بالدقيقة 62، كما سجل ناشئة اليمن هدفاً وحيداً لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

وسبق وان كشف مدرب المنتخب العراقي للناشئين حسن كمال، عن التشكيلة الاساسية التي واجهت المنتخب اليمني اليوم في الجولة الاولى من مبارياته في افتتاح البطولة، وتألفت التشكيلة من باقر بشير لحراسة المرمى، ولخط الدفاع كل من كاميران احمد، وسجاد راهي، وحسن عامر، ومحمد تراث، وللوسط امير جواد، ودانيال وليد، واحمد جواد، وادهم قيس، وللهجوم كرار جعفر، وحسن علي.

related

ناشئة العراق يودعون بطولة غرب آسيا

Date: 2021-12-09 17:39:00
ناشئة العراق يودعون بطولة غرب آسيا

ناشئة العراق يفوزون على لبنان في مستهل مشاركتهم ببطولة غرب آسيا

Date: 2021-12-07 15:53:54
ناشئة العراق يفوزون على لبنان في مستهل مشاركتهم ببطولة غرب آسيا

بعد رحلة مضنية.. ناشئة العراق لكرة القدم يخوضون أولى وحداتهم التدريبية في تركيا

Date: 2022-06-12 13:13:11
بعد رحلة مضنية.. ناشئة العراق لكرة القدم يخوضون أولى وحداتهم التدريبية في تركيا

الأولمبي العراقي يحقق أول فوز في التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا

Date: 2021-10-25 15:07:11
الأولمبي العراقي يحقق أول فوز في التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا

اربيل والبصرة تتقاسما استضافة 9 منتخبات مشاركة في بطولة غرب آسيا للشباب

Date: 2021-11-18 11:54:19
اربيل والبصرة تتقاسما استضافة 9 منتخبات مشاركة في بطولة غرب آسيا للشباب

منتخب شباب العراق يستهل بطولة غرب آسيا بثلاثية في مرمى الكويت

Date: 2021-11-20 18:51:31
منتخب شباب العراق يستهل بطولة غرب آسيا بثلاثية في مرمى الكويت

ناشئة العراق يستهلون مشوارهم بمواجهة لبنان ببطولة غرب اسيا لكرة القدم

Date: 2021-12-06 12:22:22
ناشئة العراق يستهلون مشوارهم بمواجهة لبنان ببطولة غرب اسيا لكرة القدم

بنيان يكشف لشفق نيوز مصير كاتانيتش

Date: 2021-06-17 15:05:47
بنيان يكشف لشفق نيوز مصير كاتانيتش