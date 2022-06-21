ناشئو العراق لكرة القدم يحققون اول فوز على حساب اليمن ببطولة غرب اسيا

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للناشئين لكرة القدم، يوم الثلاثاءء، أول فوز له على حساب المنتخب اليمني في انطلاق بطولة غرب اسيا تحت 17 عاماً.

وضيّف ملعب العقبة في المملكة الاردنية الهاشمية، مباراة منتخب العراق ونظيره اليمني في افتتاح بطولة غرب اسيا تحت 17 عاماً لكرة القدم، وسجل ناشئة العراق أول هدف في الدقيقة 48 عن طريق احمد جواد، وجاء الهدف الثاني عند طريق كرار جعفر بالدقيقة 62، كما سجل ناشئة اليمن هدفاً وحيداً لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

وسبق وان كشف مدرب المنتخب العراقي للناشئين حسن كمال، عن التشكيلة الاساسية التي واجهت المنتخب اليمني اليوم في الجولة الاولى من مبارياته في افتتاح البطولة، وتألفت التشكيلة من باقر بشير لحراسة المرمى، ولخط الدفاع كل من كاميران احمد، وسجاد راهي، وحسن عامر، ومحمد تراث، وللوسط امير جواد، ودانيال وليد، واحمد جواد، وادهم قيس، وللهجوم كرار جعفر، وحسن علي.