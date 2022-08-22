ناشئو العراق في "وهران" للمشاركة ببطولة كأس العرب

شفق نيوز/ وصلَ وفدُ منتخب ناشئة العراق لكرة القدم إلى مدينةِ وهران الجزائريّة للمُشاركةِ في بطولةِ كأس العرب التي تنطلقُ منافساتها يوم غدٍ بمواجهةِ المُستضيف الجزائر ومنتخب فلسطين ضمن منافساتِ المجموعة الأولى.

وقد غادرَ المنتخب العراقي العاصمة بغداد فجر اليوم الاثنين مروراً بمطارِ اسطنبول ومن ثم التوجه إلى العاصمةِ الجزائريّة والانتقال إلى مدينةِ وهران براً، ومن المؤمل أن يجري الفريقُ مراناً خفيفاً لرفعِ جُهد السفر عن اللاعبين، حيث يفتتحُ منتخبنا مشاركتهُ بمواجهةِ المنتخب المغربي يوم الأربعاء المُقبل في ملعبِ السيق في الساعةِ الخامسة عصراً.

وقد استدعى مدربُ منتخب الناشئين "أحمد كاظم" قائمةً ضمت (23) لاعباً للمُشاركةِ في كأس العرب هم كلٌ من الحراس وليد خالد رضا وباقر بشير جاسم وسجاد محمد نايف، واللاعبين كامران أحمد خضير وسجاد راهي ناصر وعلي سالم زوير وأحمد فلاح وحسن عامر كريم وحسين فاهم عدنان وعلي كريم عبد وأحمد جواد كاظم وحسن جعفر كاظم ودانيال وليد مجيد وسجاد رعد حمودي وأدهم قيس خلف ومصطفى عمار هادي وباوان ستار علي وعلي أكبر طاهر زاير وحسن علي حسين وكرار جعفر كاطع وأحمد عبدالرضا محمد وباقر ضياء عدنان وإبراهيم محمد منعم.

يشارُ إلى أن منتخبَ الناشئين يلعبُ ضمن المجموعةِ الثالثة إلى جانبِ مُنتخباتِ المغرب وموريتانيا وجزر القمر.