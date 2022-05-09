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ناشئو الصليخ أبطال للعراق في المصارعة الحرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-09T19:42:50+0000
ناشئو الصليخ أبطال للعراق في المصارعة الحرة

شفق نيوز / توج نادي الصليخ الرياضي، يوم الاثنين، بالمركز الأول في النتائج الفرقية لختام بطولة أندية العراق بالمصارعة الحرة لفئة تحت 17 سنة، التي أقامها الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة، وذلك بعد جمعه 190 نقطة.

هذا وحل بالمركز الثاني نادي الأعظمية الرياضي بعد جمعه 190 نقطة، بينما جاء نادي الديوانية الرياضي ثالثا بعد جمعه 182 نقطة، وجاء مدرسة سلمان حسب الله من ميسان بالمركز الثالث مكرر بعد جمعه 159 نقطة.

ووزع رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة شعلان عبد الكاظم، ونائب الرئيس مهدي حسن والأمين المالي هادي مهدي وأعضاء الاتحاد حسين كاظم وزهير شوكت، الجوائز على اللاعبين والفرق المتوجة في البطولة.

وكانت نتائج منافسات المصارعة الرومانية لفئة تحت 17 عاماً أسفرت عن تتويج الكاظمية أولاً، بينما توج فريق الحدود بالمركز الاول لفئة تحت 23 سنة.

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