ناشئة الكهرباء اولاً في ختام بطولة العراق بالتايكواندو

شفق نيوز/ اختتمت على قاعة الشعب ببغداد، يوم الجمعة، بطولة العراق للناشئين التي نظمها الاتحاد المركزي للعبة وبمشاركة واسعة من اندية البلاد.

المنافسات اسفرت عن تسيد لاعبي نادي الكهرباء على المراكز الاولى في الاوزان العشرة، وجاء نادي هاوكاري ثانياً ثم نادي الميناء بالمركز الثالث فرقيا بمجموع الميداليات.

وقال رئيس الاتحاد المركزي للعبة ابراهيم البهادلي في بيان، ان "البطولة استمرت ليومين وافرزت طاقات ولاعبين ممتازين بفئة الناشئين".

واضاف البهادلي ان "البطولة ستستمر لمنافسات الشباب على بساط قاعة الشعب وبعشرة اوزان ولمدة يومين السبت والاحد".