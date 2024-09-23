ناشئة العراق يواجهون قطر ودياً اليوم والشباب يبدأون رحلتهم الآسيوية الأربعاء

شفق نيوز/ يواجه منتخب ناشئة العراق نظيره القطري مساء اليوم الاثنين، في مباراة تأتي ضمن برنامج استعداداته لتصفيات كأس آسيا الشهر المقبل.

وتنطلق تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة في الـ23 من هذا الشهر.

ويلعب العراق في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه منتخبات تايوان وفلسطين واوزبكستان .

وكان المنتخب العراقي للناشئين، قد غادر الى العاصمة القطرية الدوحة يوم 18 أيلول الجاري لإقامة معسكر تدريبي وخوض مباراتين وديتين مع نظيره القطري.

من جانب آخر، يختتم منتخب الشباب تدريباته في العاصمة التايلاندية بانكوك، وقد وصل اليوم الى مدينة بوريرام للدخول في منافساتِ تصفيات كأس آسيا دون 20 عاماً والتي سيواجه خلالها منتخبات بروناي والفلبين وتايلاند.

وسيلتقي منتخب شباب العراق في التصفيات الاسيوية ضمن المجموعة H التي تضم الى جانب العراق منتخبات بروناي والفلبين وتايلند، منتخب بروناي بعد غدٍ الأربعاء.

ويلتقي الفلبين يوم الجمعة المقبل الموافق 27 من الشهر الحالي وأخيرا يواجه تايلند الاحد المقبل يوم 29 من الشهر الحالي .