ناشئة العراق يواجهون قطر مرتين ودياً قبل لقاء تايوان في تصفيات آسيا

شفق نيوز/ أعلن مدرب منتخب ناشئ العراق لكرة القدم احمد كاظم، يوم الإثنين، أن المنتخب سيغادر الى العاصمة القطري الدوحة يوم 18 أيلول الجاري لخوض مباراتين وديتين مع نظيره القطري.

وقال كاظم لوكالة شفق نيوز، إن "مباراتي منتخب ناشئة العراق لكرة القدم تحت 17 سنة أمام قطر تأتي استعدادا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا التي تنطلق في 23 من شهر أيلول الجاري".

واشار الى ان "المنتخب العراقي سيغادر قطر متوجها الى تايوان قبل سبعة أيام من موعد اقامة المباراة الاولى للتصفيات الآسيوية للناشئين ويسعى للاتفاق على اقامة مباراة مع منتخب قريب من اداء منافسه تايوان لتعويد لاعبينا على اداء الخصم قبل اللقاء الرسمي".

ولفت كاظم الى ان "اللاعب احمد علي عبدالله الذي تمت معاقبته في بطولة غرب آسيا الاخيرة التي جرت في الاردن سيلعب في التصفيات ولا تشمله العقوبة التي تعرض لها، لأن بطولة آسيا منفصلة عن غرب آسيا، سيما وان اللاعب احمد علي يقع ضمن السن القانوني وقد تعرض لظلم في ابعاده من البطولة التي قرر العراق الانسحاب منها".

واوضح مدرب منتخب الناشئين ان "تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة ستنطلق في الـ 23 من شهر أيلول الجاري ، مبينا ان "العراق يلعب في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه منتخبات تايوان وفلسطين واوزبكستان".