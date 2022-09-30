ناشئة العراق يكملون تحضيراتهم لمواجهة قطر غداً بافتتاح تصفيات آسيا

شفق نيوز/ خاض المنتخب العراقي للناشئين الوحدةَ التدريبيّة الاولى مساء اليوم الجمعة، بعد وصوله إلى العاصمةِ العمانيّة مسقط ضمن مشاركته في تصفياتِ آسيا دون ١٧ عاماً.

ويواجهُ المنتخب العراقي غداً السبت في تمام الساعةِ الرابعة مساءً بتوقيت بغداد والخامسة بتوقيت سلطنة عمان منتخبَ قطر في مجمعِ السلطان قابوس في بوشر ضمن افتتاحِ منافساتِ تصفياتِ آسيا للمجموعةِ الثالثة. وشهدت الوحدةُ التدريبيّة مراناً بدنياً خفيفاً، حيث وصلَ منتخبنا إلى مقرّ إقامته صباح اليوم الجمعة، ولحقها بتدريباتٍ تكتيكيّةٍ وظفَ من خلالها المدربُ أحمد كاظم اللاعبين وفق الأسلوبِ الذي سيعتمده في مواجهةِ الغد.

وقالَ مدرب الفريق، أحمد كاظم، "حاولنا رفعَ إرهاق السفر عن اللاعبين.. كنا نأملُ أن نصلَ قبل يومين من انطلاقِ التصفيات للتأقلم على معدلاتِ الرطوبة المرتفعةِ هنا في مسقط، مع ذلك فمنتخبنا سيدخلُ مواجهةَ الغد بروحيةٍ عاليةٍ، وهدفنا تحقيقُ الفوز والدخول بقوةٍ ضمن منافساتِ المجموعة الثالثة التي تعدُّ من أقوى المجموعات".

وأشارَ إلى ان "المنتخبَ القطري يعدُّ أكثرَ المنتخبات غموضاً لأنه لم تسبق له المشاركة في بطولةِ غرب آسيا، ولا في بطولةِ العرب، واعتمدَ على معسكراتٍ تحضيريّةٍ ومبارياتٍ عاليةِ المستوى مغلقة تماماً، لكننا جمعنا بعض المعلوماتِ، ومنتخبنا قادرٌ على تحقيقِ بدايةٍ طيبة".

وأوضحَ، ان "جميع اللاعبين جاهزون بدنياً ، وسيغيبُ فقط اللاعب أحمد جواد الذي تعرضَ لإصابةٍ أثناء تحضيراتنا في العاصمةِ بغداد ولم يتواجد معنا في التصفياتِ رغم أنه من اللاعبين الأساسيين، لكننا نراهنُ على جميع اللاعبين المتواجدين معنا".

واختتمَ مدرب منتخب الناشئين حديثه بالقول، "نأملُ أن نكون في الموعدِ بمباراةِ الغد، وأن نوفقَ في استثمارِ الفرص والخروج من المباراةِ فائزين، إذ إن المباراة الأولى دائماً ما تكون نقاطها ذات أهميةٍ ومؤثرة على مسيرةِ الفريق".