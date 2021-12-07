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ناشئة العراق يفوزون على لبنان في مستهل مشاركتهم ببطولة غرب آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-07T15:53:54+0000
ناشئة العراق يفوزون على لبنان في مستهل مشاركتهم ببطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ حقق منتخب ناشئة العراق فوزه الاول على نظيره اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، في مستهل مشواره ببطولة غرب اسيا للناشئين الثامنة لكرة القدم التي انطلقت في السعودية.

وجاء الهدف الاول للمنتخب العراقي مع بداية انطلاق المباراة عن طريق حسن جاسم، وفي الدقيقة 83 جاء الهدف الثاني للعراق عن طريق اللاعب حسن كريم، وفي الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع الذي اضافه حكم اللقاء جاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب عمار الخفاجي، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-0.

والتقى الفريقان اليوم في ملعب نادي الخليج بمدينة الدمام السعودية في الساعة الخامسة عصراً في مستهل مشواره ببطولة غرب اسيا الثامنة للناشئين.

ويواجه المنتخب العراقي في مباراته الثانية نظيره السعودي بعد غد الخميس في الساعة السادسة و45 دقيقة على ملعب الامير فهد بن سلمان.

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