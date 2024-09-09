ناشئة العراق يصلون بغداد بعد إجبارهم على مغادرة الاردن ومقاطعة انشطة اتحاد غرب آسيا

شفق نيوز/ وصلَ، ظهر اليوم الاثنين، وفدُ منتخب العراق للناشئين بعد مشاركته في بطولةِ غرب آسيا الحادية عشرة في الأردن، والتي أقصي من دورها نصف النهائي بقرارٍ وصفه اتحاد الكرة بأنه "تعسفي وظالمٍ" من قبل اتحادِ غرب آسيا.

وكان في استقبالِ الوفد في مطارِ بغداد الأمينُ العامّ للاتحادِ العراقيّ لكرة القدم محمد فرحان الذي أكد أن تواجده ممثلاً رسمياً لرئيسِ وأعضاء الاتحاد هو رسالةُ دعم لهذا المنتخب.

وقال فرحان، إن "المنتخبَ سيحظى بدعمٍ خاصٍ في المرحلةِ المُقبلة للمُستوياتِ الفنيّة التي قدّمها".

واوضح ان "خطواتٍ عديدةً ستتخذ بخُصوصِ الظلمِ الذي تعرض له المنتخبُ العراقيّ للناشئين من قبل اتحادِ غرب آسيا في المرحلة المقبلة.

وأجبر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، منتخب الناشئين العراقي على الخروج "فوراً" من الفندق، بالرغم من عدم اكتمال حجوزات العودة إلى بغداد.

وأمس الأحد، قال رئيس الوفد العراقي المرافق لمنتخب الناشئين الكروي وعضو الاتحاد العراقي خلف جلال، لوكالة شفق نيوز، إن اتحاد غرب آسيا أقدم على تصرف غريب بإخراج الوفد العراقي من محل إقامته في الفندق، وهو إجراء مؤسف لم يحدث من قبل، في دولة الاردن.

وأضاف، أن الوفد العراقي أصبح في حرج كبير، سيما وأنه لم يتوقع قرار اتحاد غرب آسيا بإبعاد العراق من البطولة يوم أمس بداعي وجود اختلاف في عمر أحد اللاعبين رغم الإثباتات التي قدمناها لهم من مستمسكات ووثائق تثبت عكس ادعائهم.