ناشئة العراق يشاركون في بطولتي آسيا والعالم لرفع الأثقال
شفق
نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لرفع الأثقال، يوم الاثنين، عن مشاركة منتخب الناشئين في
بطولتين قارية وعالمية الأربعاء المقبل.
وقال
رئيس الاتحاد محمد كاظم مزعل، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي للناشئين
سيشارك ببطولتين خارجيتين في قطر والبحرين لرفع الأثقال".
وأضاف
أن "منتخب الناشئين سيشارك بلاعبين في بطولة العالم المقررة في قطر يوم الأربعاء
المقبل الموافق 4 من الشهر الجاري، كما سيشارك المنتخب بفريق متكامل في بطولة أخرى
وهي بطولة آسيا لرفع الأثقال المقررة في البحرين بنفس الوقت".
وبين
أن "البطولتين ستكونان متزامنتان للمدة من 4 إلى 15 من الشهر الجاري بمشاركة
عالمية وآسيوية واسعة"، مشيراً إلى أن "الاتحاد أقام لرباعي العراق
معسكرات تدريبية متواصلة داخلية استعداداً للبطولتين المرتقبتين".