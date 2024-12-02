ناشئة العراق يشاركون في بطولتي آسيا والعالم لرفع الأثقال

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لرفع الأثقال، يوم الاثنين، عن مشاركة منتخب الناشئين في بطولتين قارية وعالمية الأربعاء المقبل.

‏وقال رئيس الاتحاد محمد كاظم مزعل، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي للناشئين سيشارك ببطولتين خارجيتين في قطر والبحرين لرفع الأثقال".

‏وأضاف أن "منتخب الناشئين سيشارك بلاعبين في بطولة العالم المقررة في قطر يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 من الشهر الجاري، كما سيشارك المنتخب بفريق متكامل في بطولة أخرى وهي بطولة آسيا لرفع الأثقال المقررة في البحرين بنفس الوقت".

وبين أن "البطولتين ستكونان متزامنتان للمدة من 4 إلى 15 من الشهر الجاري بمشاركة عالمية وآسيوية واسعة"، مشيراً إلى أن "الاتحاد أقام لرباعي العراق معسكرات تدريبية متواصلة داخلية استعداداً للبطولتين المرتقبتين".