ناشئة العراق يسحقون "الصين تايبيه" بخماسية نظيفة في أولى جولات تصفيات آسيا

شفق نيوز/ حقق منتخب ناشئة العراق أول انتصار له في تصفيات كأس آسيا تحت 17 عامًا بفوزه الكبير على منتخب الصين تايبيه بنتيجة 5-0، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة المؤهلة للنهائيات المقررة في عام 2025.

وأقيمت المباراة ظهر اليوم الأربعاء في ملعب جامعة فو جين بالعاصمة تايبيه، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم العراق بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب زين العابدين جاسم في الدقيقتين (38 و45+3).

وشهد الشوط طرد مدافع الصين تايبيه في الدقيقة 43 بعد تدخله العنيف على زين العابدين وهو في حالة انفراد، ليكمل منتخب الصين تايبيه المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني، عزز المنتخب العراقي تقدمه بإحراز الهدف الثالث عبر مرتضى مخلص في الدقيقة 56، ثم أضاف حيدر عقيل الهدف الرابع في الدقيقة 77، قبل أن يختتم أمير فلاح الخماسية بهدف خامس في الدقيقة 83، ليحصد العراق أول ثلاث نقاط في التصفيات.