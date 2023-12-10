ناشئة العراق يستهلون مشوارهم في بطولة غرب آسيا بلقاء اليمن غداً

شفق نيوز/ يواجه منتخب ناشئة العراق، غداً الاثنين، نظيره منتخب اليمن، في مستهل مشواره ببطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم التي ستستضيفها سلطنة عمان للفترة من 10 ولغاية 20 من الشهر الحالي.

ويحري منتخب الناشئين اليوم آخر تدريباته، في ملعب مجمع مدينة صلالة الرياضي في سلطنة عُمان تحضيراً لمباراة يوم غد.

ويلعب منتخب الناشئين في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات عُمان ولبنان واليمن.

وكان منتخب العراق تعادل مع مضيفه المنتخب الأردني (0-0 ، 1-1 ) في مباراتين تجريبيتين دخلت ضمن تحضيراته للمشاركة ببطولة اتحاد غرب آسيا في سلطنة عُمان ، وجرت في ملعب الأمير حسين في مدينة السلط الأردنية الأسبوع الماضي .