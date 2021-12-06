ناشئة العراق يستهلون مشوارهم بمواجهة لبنان ببطولة غرب اسيا لكرة القدم

شفق نيوز/ تنطلق بطولة غرب آسيا لكرة القدم للناشئين تحت سن 17 عاماً، يوم الاثنين، في مدينة الدمام السعودية بمشاركة تسعة منتخبات عربية موزعة على ثلاث مجموعات.

ويستهل منتخب ناشئة العراق لكرة القدم مشواره في البطولة بمواجهة ناشئة لبنان في تمام الساعة الخامسة عصراً غداً الثلاثاء، بينما يواجه منتخب اليمن للناشئين منتخب الأردن، في البطولة التي تستمر حتى يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات العراق والسعودية ولبنان، والمجموعة الثانية منتخبات وسوريا والإمارات وفلسطين، اما المجموعة الثالثة فضمت منتخبات اليمن والأردن والبحرين.

وتعد النسخة الحالية من بطولة غرب آسيا للناشئين 2021، النسخة الثامنة لهذه الفئة العمرية، وفي النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت في الأردن 2019، فاز بها المنتخب السعودي.