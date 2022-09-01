ناشئة العراق يخوضون آخر وحدة تدريبية قبل مواجهة السعوديين غداً

شفق نيوز/ باشر منتخب ناشئة العراق لكرة القدم، يوم الخميس، بآخر وحدة تدريبية استعداداً لمباراة ربع النهائي لبطولة كأس العرب للأعمار دون 17 عاماً، مع المنتخب السعودي للناشئين.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللاعبين خاضوا التدريبات بوتيرة متصاعدة ومعنويات عالية، قبل مواجهة المنتخب السعودي التي ستقام، غداً الجمعة، بملعب مستغانم في مدينة وهران الجزائرية وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت بغداد.

وتأهل منتخب ناشئة العراق لكرة القدم إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس العرب بعد أن تصدر مجموعته بسبع نقاط.