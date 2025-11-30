ناشئة العراق يخفقون بالتأهل لنهائيات آسيا بعد التعادل أمام استراليا

شفق نيوز- عمان

تعادل منتخب ناشئة العراق لكرة القدم مع نظيره الأسترالي 3-3، في منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات اسيا تحت 17 سنة لكرة القدم، وبعد التعادل اخفق العراق في خطف بطاقة التأهل للنهائيات الاسيوية.

وانطلقت المباراة عند الساعة السابعة مساء على ملعب العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية، ضمن التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما لعام 2026 المقرر اقامتها في السعودية.

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب استراليا بهدفين دون مقابل بعد اداء هزيل جدا لمنتخب العراق لمدة 45 دقيقة، كما شهد الشوط ايضا اضاعة ركلة جزاء لمنتخب استراليا في تلدقيقة 25 بعد ان تصدى لها حارس مرمى العراق ببراعة.

وفي الشوط الثاني اختلف اداء المنتخب العراقي بعد ان قدم مستوى جيد سجل فيه ثلاثة اهداف ليتقدم على استراليا، لكن الأخيرة لم تنتظر طويلا ليسجل المنتخب هدف التعديل.

وشهدت نهاية المباراة اشتباك بالايادي بين لاعبي المنتخبين وتدخل قوات امن الملاعب الذين فكو الاشتباك.

وكان منتخب ناشئة العراق قد حقق فوزاً صعبا في مباراته الأخيرة على منتخب بوتان بنتيجة 1-0، بينما تعادل مع نظيره الأردني 2-2، قبل ان يحقق أول انتصار له في التصفيات على حساب المنتخب الفلبيني بنتيجة 3-2.

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب العراق في المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات، الفلبين والأردن وبوتان واستراليا، وانطلقت منافساتها في الاردن يوم 22 من تشرين الثاني الجاري وتنتهي اليوم الاحد.

