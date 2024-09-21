"ناشئة العراق" يخسر أمام نظيره القطري

شفق نيوز/ خسر منتخب الناشئين أمام نظيره القطري بثلاثة أهدافٍ من دون رد في المباراة التجريبيّة الأولى التي أقيمت اليوم السبت في العاصمة الدوحة ضمن معسكر المنتخب الجاري هناك تحضيراً لتصفيات كأس آسيا الشهر المقبل.

وستنطلق تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة في الـ23 من هذا الشهر، مبيناً أن العراق يلعب في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه منتخبات تايوان وفلسطين واوزبكستان.

وكان المنتخب العراقي، قد غادر الى العاصمة القطرية الدوحة يوم 18 أيلول الجاري لإقامة معسكر تدريبي وخوض مباراتين وديتين مع نظيره القطري.