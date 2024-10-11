ناشئة العراق يخسرون أمام ضيفهم السوري ودياً بهدف وحيد في كربلاء

شفق نيوز/ خسر منتخب ناشئة العراق لكرة القدم، يوم الجمعة، أمام نظيره السوري بهدف واحد دون مقابل، في مباراة ودية.

وجرت المباراة في ملعب كربلاء الدولي ضمن تحضيرات المنتخبين لتصفيات كأس آسيا التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني تمكن منتخب سوريا من تسجيل هدف التقدم لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.

وأوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا منتخب العراق للناشئين في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه منتخبات الصين تايبيه، وفلسطين، وأوزبكستان.

وتتألف التصفيات الآسيوية من عشر مجموعات يتأهل بطل كل مجموعة إلى نهائيات 2025، إضافة لأفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني، وفي حال تأهل المستضيف ستصبح أفضل ستة ثواني.