ناشئة العراق يحقق فوزه الثاني على نظيره جزُر القمر في بطولة كأس العرب

شفق نيوز/ تمكن منتخب ناشئة العراق لكرة القدم من تحقيق الفوز على نظيره منتخب جزُر القمر، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس العرب لكرة القدم دون 17 عاماً الجارية في مدينة وهران الجزائرية بنتيجة 2-1 .

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب شباب العراق بهدف دون رد لجزر القمر جاء في الدقيقة 27 عن طريق علي أكبر طاهر.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق جزر القمر من تسجيل هدف التعديل من خطأ دفاعي عراقي جاء منه هدف التعديل لجزر القمر ، وفي الدقيقة 66 جاء هدف العراق الثاني عن طريق نفس اللاعب الذي سجل الهدف الاول علي اكبر طاهر حيث جاء الهدف من متابعة للاعب علي لكرة مرتدة من يد حارس مرمى جزر القمر بعد ان اخفق لاعب منتخب العراق حسن علي من تنفيذ ركلة جزاء إذ ردها حارس جزر القمر ومن متابعة ذكية للاعب علي طاهر تمكن من تسديد الكرة داخل مرمى جزر القمر معلناً عن هدف التقدم الثاني للمنتخب العراقي .

وسيلاقي منتخب ناشئة العراق نظيره الموريتاني الثلاثاء القادم، على ملعب مستغانم بوهران في مباراة الجولة الثالثة لمنافسات كأس العرب .

يشار إلى أن منتخبَ الناشئين يلعبُ ضمن المجموعةِ الثالثة إلى جانب مُنتخباتِ المغرب وموريتانيا وجزر القمر.

وكان منتخب ناشئة العراق، حقق فوزه الأول يوم الأربعاء، الماضي على نظيره المغربي بنتيجة 2-1 في مباراة الجولة الأولى من المنافيات العربية .