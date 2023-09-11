ناشئة العراق يحققون 4 ميداليات ببطولة بيروت الدولية بالتايكواندو

شفق نيوز / حقق منتخب العراق للناشئين بالتايكواندو، يوم الاثنين، أربع ميداليات ملونة بينها ذهبية في بطولة بيروت الدولية بالتايكواندو، التي تستضيفها لبنان حالياً.

وجاءت الميداليات على النحو التالي: ذهبية للاعب كرار زيد، وفضية بلاعب عبدالله عبدالله احمد، وفضية للاعب امين ابراهيم وبرونزية للاعبة داليا عمر.

هذا وغادر اللاعب يوسف جبار البطولة، بعد تسجيله فوز بالدور الأول وخسارة بالدور الثاني، بينما لم تفلح اللاعبة زينب غفار من تحقيق أي نتيجة عقب خسارتها ومغادرتها من الدور الأول.

يذكر أن المنتخب العراقي شارك بستة لاعبين فقط، في بطولة بيروت الدولية للناشئين التي تقام في لبنان.

ويشار إلى أن المنتخب العراقي للتايكواندو، سيشارك بمنافسات الشباب والمتقدمين التي ستنطلق يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.