ناشئة العراق يتوجهون إلى عمّان للمشاركة في بطولة كأس غرب آسيا

شفق نيوز- بغداد

غادر منتخب ناشئة العراق لكرة القدم العاصمة بغداد، يوم السبت، متوجها إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في بطولة كأس غرب آسيا لمنتخبات دون 17 عاماً.

وسيلعب المنتخب تحت 17 سنة في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات لبنان والكويت والسعودية، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الأردن وسوريا وفلسطين.

وتقام منافسات البطولة في مدينة العقبة الأردنية للفترة من 27 تشرين الأول الحالي ولغاية 4 تشرين الثاني المقبل.