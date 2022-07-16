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ناشئة العراق لكرة اليد تعسكر في السليمانية استعداداً للبطولة الآسيوية

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-16T20:36:51+0000
ناشئة العراق لكرة اليد تعسكر في السليمانية استعداداً للبطولة الآسيوية

شفق نيوز/ دخل منتخب ناشئة العراق لكرة اليد، يوم السبت، بمعسكر داخلي في محافظة السليمانية هو الثاني له بعد معسكر أربيل.

وقال حسام عبد الرضا المنسق الاعلامي لوكالة شفق نيوز، إن "المعسكر يأتي استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة لكرة اليد والتي ستقام في المملكة البحرينية خلال الفترة من 8-31 اب المقبل".

واضاف ان "الوفد يتألف من عضو الاتحاد الكابتن رضا عبودي الجاروش مشرفاً، ومدير المنتخب عاطف جبار ، بينما يقود المنتخب الكادر التدريبي المكون من الكابتن ظافر صاحب مدربا اول والمدربين المساعدين محمد كاظم واوات احمد ووسام فاضل مدرب للحراس وحسين عيدان اداريا وعلي مذبوب معالج و17 لاعبا.

وبين عبد الرضا ان "المعسكر التدريبي في السليمانية سيستمر لغاية 28 من هذا الشهر على أن يسافر المنتخب إلى الجمهورية الإيرانية يوم 3 من شهر اب للدخول في معسكر خارجي لمدة 10 ايام تتخلله عدد من المباريات الودية".

 يذكر ان منتخب العراق للناشئين يلعب ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات اليابان والسعودية وقطر والامارات والكويت.

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