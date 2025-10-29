ناشئة العراق في مواجهة الكويت في غرب آسيا

شفق نيوز- الكويت

يلاقي منتخب العراق، يوم الأربعاء، المنتخب الكويتي ضمن الجولة الثانية من منافسات اتحاد غرب آسيا لمنتخبات دون (17) عاماً.

وتقام المباراة عند الساعة السادسة مساءً في ملعب العقبة بالمملكة الاردنية الهاشمية، بينما يختتم مبارياته في منافسات الدور الأول أمام لبنان بعد غدٍ الجمعة في آخر مباريات مجموعته.

وكان المنتخب العراقي استهل مشواره بخسارة امام نظيره السعودي 1-2.

وتشهد البطولة مشاركة سبعة منتخبات تم توزيعها على مجموعتين، ضمت الأولى منتخبات، العراق والسعودية ولبنان والكويت، بينما ضمت الثانية منتخبات، الأردن وسوريا وفلسطين.

وبحسب نظام البطولة، تم توزيع المنتخبات على مجموعتين، حيث يلعب الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي.