ناشئة العراق تعسكر في الجزائر وصالاته تستعد للبطولة الآسيوية

شفق نيوز/ عسكر منتخب العراق للناشئين، يوم الثلاثاء، في العاصمة الجزائرية ضمن استعداداته بمعسكره التدريبي تحضيراً لتصفيات آسيا دون 17 سنة والتي ستقام مطلع الشهر المقبل في سلطنة عمان.

وكان منتخب ناشئة العراق للناشئين خسر أمام نظيره السعودي، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم دون 17 سنة بنتيجة ثقيلة قوامها 4-1 ليودع البطولة ويتأهل المنتخب السعودي لدور نصف النهائي.

وفي السياق، باشر المنتخب العراقي لكرة الصالات بمعسكره الداخليّ الذي يقامُ في العاصمةِ بغداد استعداداً للبُطولةِ الآسيويّةِ التي ستجري في الكويت في السابعِ والعشرين من الشهرِ الحالي.

وقالَ المديرُ الإداريّ للمنتخب، علي عيسى، إن "المعسكر الداخلي التدريبيّ لمنتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات بدأ بواقعِ وحدتين تدريبيتين صباحيّة ومسائيّة في قاعةِ نادي الشباب بقيادةِ المدربِ الإيراني محمد ناظم الشريعة وملاكه التدريبيّ المُساعد".

وأوضحَ، إن "المنتخبَ رفعَ من وتيرةِ تحضيراته استعداداً للمُشاركةِ في بطولةِ نهائياتِ آسيا التي تحتضنها دولةُ الكويت في السابعِ والعشرين من الشهرِ الحالي".

وأشارَ إلى، أن "الجهازَ الفنيّ يسعى جاهداً لتهيئةِ اللاعبين نفسياً وفنياً وبدنياً قبيل الدخولِ في مُنافساتِ بُطولةِ نهائياتِ آسيا التي نطمحُ من خلالها إلى حصدِ ثِمار الجهدِ الذي بذلهُ المنتخبُ من خلال التحضيرِ لهذه المُنافسات".

وباشرَ المنتخب وحداته التدريبيّة يوم أمس الإثنين، حيث قادَ الوحدةَ التدريبيّة المدربُ المُساعد حسين عبد علي، بعد تأخرِ وصول المدربِ محمد ناظم الشريعة وجهازه المساعد بسببِ حجوزاتِ الطيران.

وكانَ وفدُ المنتخب قد عادَ من مدينةِ شيراز الإيرانيّة الأسبوع الماضي بعد انتهاءِ معسكره هناك الذي خاضَ خلاله بعضَ المبارياتِ الوديّة.

وأوقعت القرعةُ المنتخب العراقي في المَجموعةِ الأولى مع منتخباتِ تايلاند والكويت وعمان.