ناشئة العراق تعسكر في البحرين استعداداً لبطولة آسيا

شفق نيوز/ غادر عصر اليوم الخميس، منتخب ناشئة العراق لكرة اليد متوجهاً إلى البحرين لاقامة معسكر تدريبي هناك قبل الدخول في منافسات البطولة الآسيوية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي احمد رياض لوكالة شفق نيوز ، إن "المعسكر يأتي استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية العاشرة التي تستضيفها إيران في الـ25 من شهر آب ولغاية 3 أيلول المقبل".

واضاف ان "القرعة اوقعت منتخبنا في منافسات البطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد للناشئين في المجموعة الأولى (ب)، إلى جانب المنتخبين مضيف للبطولة الإيراني والمنتخب الهندي".

وبين أن "13 منتخباً يشارك في البطولة على نحو 4 مجاميع ضمت كل مجموعة 3 منتخبات ماعدا المجموعة الرابعة التي ضمت اربعة منتخبات".