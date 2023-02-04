ناشئات لبنان يتغلبن على السوريات في بطولة غرب اسيا لكرة السلة

شفق نيوز/ تمكن منتخب ناشئات لبنان لكرة السلة، يوم السبت، من تحقيق الفوز على منتخب ناشئات سوريا بنتيجة 58-41، ضمن بطولة غرب آسيا للناشئات الجارية في السليمانية بإقليم كوردستان.

وتحتضن السليمانية البطولة للمدة من الثالث إلى السادس من شهر شباط/ فبراير الجاري بمشاركة منتخبات العراق وفلسطين ولبنان وسوريا.

وكان منتخب ناشئات العراق قد خسر امام نظيره السوري أمس بنتيجة 62-45 في افتتاح مباريات بطولة غرب آسيا للناشئات.

وعقد في السليمانية صباح يوم أمس الجمعة، رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة السلة، رئيس الاتحاد العراقي حسين العميدي، مؤتمراً فنياً برفقة اللجنة المنظمة، وذلك للتهيئة والاتفاق مع ممثلي المنتخبات المشاركة ببطولة غرب آسيا تحت سن 16 عاماً، على وضع المنهاج الفني للبطولة.