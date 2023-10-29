ناشئات العراق يكتسحن تيكا الإيراني ودياً

شفق نيوز/ تمكن منتخب ناشئات العراق لكرة القدم على الساحات المكشوفة من تحقيق الفوز على مضيفه فريق تيكا الإيراني وديا بنتيجة 4-1 .

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب العراق للناشئات بنتيجة 2-1، حيث سجلت أولا العراقية "فردوس محمد" بالدقيقة 18، وجاء الهدف الثاني عن طريق "برجه نظام" بالدقيقة 32.

وقلص تيكا الإيراني النتيجة بتسجيله الهدف الوحيد عن طريق اللاعبة "زهراء محمدي" في الدقيقة 40، وفي الشوط الثاني اضاف منتخب ناشئات العراق هدفين آخرين عن طريق "روزين محمد" بالدقيقة 49، وسجلت الهدف الرابع والاخير للعراق "برجه نظام" أيضاً في الدقيقة 61 من عمر اللقاء .

وبدأ منتخب الناشئات، امس السبت، تدريباته في ملعب مجمع آزادي بالعاصمة الإيرانية طهران ضمن معسكره التدريبي المقام تحضيراً للمشاركة في بطولة كأس غرب آسيا التي تقام في الأسبوع الأول من الشهر المقبل في العاصمةِ الأردنية عَمّان.