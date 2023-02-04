ناشئات العراق يحقق اول فوز لهن في بطولة غرب آسيا لكرة السلة

شفق نيوز/ حقق منتخب ناشئات العراق لكرة السلة أول فوز له، مساء اليوم السبت، على حساب ناشئات منتخب فلسطين في بطولة غرب آسيا دون سن 16 سنة.

وانتهت المباراة 72-27 لصالح المنتخب العراقي في ثاني مبارياته التي جرت في السليمانية.

وكان منتخب ناشئات العراق قد خسر في مباراته الاولى امس الجمعة امام شقيقه المنتخب السوري بنتيجة 62-45 في افتتاح مباريات بطولة غرب آسيا للناشئات.

وسبق لقاء العراق وفلسطين مباراة منتخب ناشئات سوريا الذي تعرض لخسارة اولى له امام نظيره اللبناني اليوم ضمن المنافسات نفسها.

وتحتضن السليمانية البطولة للمدة من الثالث إلى السادس من الشهر الجاري بمشاركة منتخبات العراق وفلسطين ولبنان وسوريا.