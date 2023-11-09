ناشئات العراق يتلقين أول خسارة في بطولة غرب آسيا لكرة القدم

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي للناشئات أمام نظيره السوري، يوم الخميس، في مستهل مشواره ببطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة المقامة في الأردن.

وانطلقت المباراة عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت العاصمة بغداد في ملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء الأردنية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سوريا بهدفين دون مقابل، سجلت اللاعبة السورية آية الشمالي الهدف الأول في الدقيقة 11، وأضافت خديجة إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني سجل منتخب سوريا هدفه الثالث عن طريق حياة دعيوب في الدقيقة 60، وثم سجلت مي الجاني الهدف الرابع في الدقيقة 71.

وشهد اللقاء طرد لاعبة منتخب العراق روزين محمد في الدقيقة 89 لتراكم البطاقات.