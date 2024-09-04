ناشئات العراق يتحضرن لبطولة غرب آسيا بمعسكر في زاخو

شفق نيوز/ دشّن منتخب ناشئات العراق لكرة القدم تحضيراته المبكرة لبطولة كأس غرب آسيا التي ستستضيفها السعودية في شهر شباط من العام المقبل، من خلال الدخول في معسكر إعدادي هو الأول من نوعه في مدينة زاخو بمحافظة دهوك.

وقال مدير منتخب الناشئات (دون 16 عاماً)، علي عباس، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن تجمع لاعبات منتخب الناشئات سيستمر حتى التاسع من الشهر الحالي في مدينة زاخو، وتحديداً في ملعب كلية التربية الرياضية في جامعة زاخو، وذلك بالتنسيق مع مدير النشاط الرياضي مهفان سكفان خالد.

ويأتي هذا المعسكر استعداداً مبكراً لبطولة كأس غرب آسيا بالمملكة العربية السعودية للناشئات مواليد (2008 و2009).

وأضاف عباس أن البطولة ستقام خلال الفترة من السابع حتى 15 من شهر شباط 2025، كما ستقام تصفيات كأس آسيا للفئة نفسها خلال الفترة من 27 من شهر نيسان حتى الخامس من آيار 2025.

وأوضح عباس أن إقامة المعسكر التدريبي تأتي كأولى خطوات تنفيذ برنامج إعداد المنتخبات النسوية المبكرة للاستحقاقات المقبلة، وإتاحة الفرصة الفنية للملاك التدريبي لمتابعة اللاعبات ومستوياتهن قبل الدخول في المشاركات الرسمية.

ورأى مدير منتخب الناشئات، أن دعم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، ومتابعة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد والمشرفة على اللجنة النسوية رشا طالب، كان له دور كبير في الاهتمام بالمنتخب، مما يمنح فرصة كافية للارتقاء بأدائه ونتائجه مستقبلاً.

وأضاف عباس أن منتخب الناشئات الذي يقوده المدرب علي حسن مع ملاكه المساعد، سيسعى إلى تنفيذ أجندة إعداده للاعبات، وإقامة معسكرات تدريبية وخوض مباريات لتكون الصورة أوضح قبل المشاركة في البطولة الإقليمية وتصفيات كأس آسيا.

من جانبها، أكدت عضو اللجنة النسوية إلهام محمد أن اللجنة مستمرة في تشكيل جميع المنتخبات النسوية وفقاً للجدول الزمني المعد مسبقاً للاستحقاقات والمشاركات الخارجية المقبلة.

وأشارت إلى أن هناك متابعة مستمرة لموضوع اللاعبات المحترفات مع لجنة المغتربات، التي سيكون لها حضور كبير في المنافسات الخارجية المقبلة.

وأردفت محمد أن هناك العديد من اللاعبات اللائي يملكن إمكانيات كبيرة، لكنهن بحاجة إلى الاستمرار في التدريب والوقت الكافي للانسجام من أجل بلوغ المستوى الفني المطلوب قبل زجهن في تشكيلات منتخبات السيدات.