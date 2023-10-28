ناشئات العراق يبدأن تدريباتهن استعداداً لبطولة غرب آسيا لكرة القدم

شفق نيوز/ بدأ منتخب الناشئات العراق لكرة اليوم، يوم السبت، تدريباته في ملعب آزادي بالعاصمة الإيرانية طهران تحضيراً للمشاركة في بطولة كأس غرب آسيا التي ستقام الشهر المقبل في العاصمة الأردنية عمان.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوحدة التدريبية لمنتخب الناشئات شهدت مشاركة اللاعبات اللائي تم اختيارهن في الفترة الماضية، وتركزت الوحدة على إجراء بعض التطبيقات الفنية والفقرات التكتيكية للاعبات بهدف التحضير للمواجهة التجريبية التي ستجري مساء يوم غدٍ الأحد أمام فريق ناشئات تيكا طهران.

وستكون المباراة، وهي التجريبية الأولى للمنتخب قبل خوض غمار نهائيات كأس غرب آسيا، الفرصة المناسبة الأولى للملاك الفني للاطلاع على مستويات اللاعبات بعد فترة الاختبارات والتدريبات التي جرت الأسبوع الماضي في العاصمة بغداد.