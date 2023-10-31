ناشئات العراق بمواجهة سوريا في افتتاح بطولة غرب آسيا الرابعة لكرة القدم

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن قرعة بطولة غرب آسيا للناشئات دون 17 عاماً جمعت المنتخب العراقي ونظيره السوري في المباراة الافتتاحية.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرعة جرت عبر قناة الاتحاد على تطبيق "يوتيوب" بنظام الاتصال المرئي لممثلي المنتخبات الأربعة المشاركة، وهي العراق والأردن ولبنان وسوريا.

وتنطلق منافسات البطولة التي تحتضنها المملكة الأردنية الهاشمية في التاسع من الشهر المقبل وحتى 15 منه في ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء.

وستخوض المنتخبات الدور الأول من البطولة بنظام الدوري من مرحلةٍ واحدةٍ، على أن يلعب منتخب ناشئات العراق أمام منتخب الأردن يوم 11 وأمام منتخب لبنان يوم 13.

وفي الدور الثاني يلتقي متصدر الدور الأول مع المركز الثاني لتحديد بطل البطولة ووصيفه، فيما يتواجه صاحبا المركزين الثالث والرابع لمعرفة بقية المراكز.

ووفقاً لجدول البطولة، يلتقي في المباراة الافتتاحية عند الساعة الخامسة مساءً منتخبا العراق وسوريا، تليها مباراة الأردن ولبنان عند الساعة الثامنة مساءً.

وفي الجولة الثانية يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل يلتقي منتخبا لبنان وسوريا، وفي المباراة الثانية يلعب العراق والأردن، على أن تقام يوم 13 الجولة الثالثة، حين يلعب العراق ولبنان ثم الأردن وسوريا، ولتختتم بذلك منافسات الدور الأول.

وسيشهد اليوم الأخير من البطولة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل إقامةَ مباراتي الدور النهائي بين ثالث ورابع ترتيب الدور الأول، وبعد ذلك عند الساعة الثامنة بين المتصدر والمركز الثاني في المباراة النهائية لتحديد بطل النسخة الرابعة من البطولة.

وكان المنتخب اللبناني قد خطف لقب النسخة الثالثة من البطولة التي أقيمت بمدينة العقبة الأردنية مطلع عام 2023 على حساب صاحب الضيافة المنتخب الأردني الذي حل وصيفاً.

كما سبق أن توج المنتخب اللبناني بلقب النسخة الثانية في عمان أواخر عام 2019، فيما جاء المنتخب الأردني بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن المنتخب السوري الذي حل ثالثاً، والمنتخب الفلسطيني بالمركز الرابع.

وأقيمت النسخة الأولى من البطولة في إمارة دبي عام 2018، وتوج وقتها المنتخب الأردني باللقب على حساب نظيره اللبناني الذي حل وصيفاً، وجاء المنتخب الفلسطيني ثالثاً، والبحرين رابعاً.