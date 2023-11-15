ناشئات العراق بالمركز الأخير في بطولة غرب آسيا لكرة القدم

شفق نيوز/ حل منتخب ناشئات العراق بالمركز الرابع بعد خسارته امام نظيره اللبناني بنتيجة 0-2 في المواجهة الثانية للمنتخبين لتحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم على الساحات المكشوفة .

وجرت المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الأربعاء في ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء الأردنية بختام منافسات النسخة الرابعة للبطولة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم لبنان بهدف دون رد سجل الهدف اللاعبة يارا شبطيني بالدقيقة الثانية، وفي الشوط الثاني سجل منتخب لبنان هدفه الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 66 عبر اللاعبة ليا الحاج علي.

وكان منتخب العراق للناشئات لكرة القدم على الساحات المكشوفة خسر ثلاث خسارات في البطولة ، الاولى أمام نظيره السوري بنتيجة 0-4 ، والثانية أمام منتخب الأردن 0-6 ، والثالثة أمام نظيره اللبناني بنتيجة 0-7 ، والذي واجهه اليوم للمرة الثانية لتحديد المركزين الثالث والرابع .