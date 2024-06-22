نادٍ كوردي يستعد لبطولة عالمية للشطرنج بمعسكر في أربيل (صور)

شفق نيوز/ اقام نادي خانزاد للشطرنج في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، معسكرا تدريبيا لللاعبين استعدادا للمشاركة في بطولة عالمية.

وقال نائب رئيس النادي كاردو اكو لوكالة شفق نيوز "نعتبر انفسنا سعداء بالوصول الى هذه المرحلة بعد مشاركة لاعبينا في تصفيات العراق للشطرنج لمختلف الاعمار ونحن سنشارك في جميع البطولات واليوم نجري تدريبات مكثفة استعدادا للمشاركة في بطولة أولمبياد العالم للشطرنج التي ستقام في دولة هنغاريا أواخر شهر أيلول المقبل".

بدورها قالت لانيا (لاعبة شطرنج) لوكالة شفق نيوز "اقمنا هذا المعسكر التدريبي للاعبين واللاعبات كوننا أمام عدد من البطولات المهمة التي نطمح أن نحصل على مراتب عالية فيها وأهمها بطولة أولمبياد العالم للشطرنج في هنغاريا".

وكانت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان قد قررت ادراج مادة الشطرنج ضمن المناهج الدراسية لما لها من اهمية لذهن الطالب.