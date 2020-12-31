نادٍ عراقي يمنع لاعبيه من الظهور الاعلامي ويغلق تدريباته

شفق نيوز/ اعلن الجهاز الفني لفريق نادي امانة بغداد، جعل كل الوحدات التدريبية للفريق مغلقة اعتباراً من اليوم الخميس .

وقال عدي صبار مسؤول اعلام النادي لشفق نيوز، ان الجهاز الفني بقيادة عصام حمد قرر ان تكون تدريبات الفريق مغلقة وبدون اي تواجد خارجي وذلك لاسباب فنية بحتة على حد وصفه .

واضاف صبار ان القرار شمل ايضا منع لاعبي الفريق كافة من الظهور الاعلامي وعدم الادلاء بالتصريحات عبر وسائل الاعلام .

واشار صبار الى ان القرار يطبق من الاعلان عنه وسيستمر الى اشعار اخر ، مبينا ان القرار اتخذ بغية عدم تشتت ذهن اللاعبين والتركيز على مشوارهم الكروي وادائهم داخل الملعب خلال منافسات الدوري الممتاز .