نادٍ عراقي يشارك في بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة البارالمبي في عُمان

شفق نيوز- بغداد

يشارك نادي الكهرباء العراقي في بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة البارالمبي التي ستقام في سلطنة عمان، ممثلاً عن الأندية العراقية البارالمبية للسيدات، يوم الخميس المقبل.

ويرأس الوفد أمين سر النادي ثامر كريم، ويضم الإداري علي غني، والمشرف نجاح حمادي، والصحفي سدير الشاريع، فيما سيكون الفريق تحت قيادة المدرب حيدر سليم.

ويمثل النادي في البطولة، العديد من اللاعبات البارزات وهن "نجلة عماد، بسمة مؤيد، أنمار عقيل، إضافة إلى اللاعبة الإيرانية ندى شاهزداري".

وتعد هذه المشاركة هي الأولى خارجياً للفريق منذ تشكيله هذا الموسم، بعدما نجح في تحقيق إنجاز محلي بالحصول على الوسام الفضي في بطولة دوري سيدات العراق.

ويعقد نادي الكهرباء آماله على البطلة البارالمبية نجلة عماد، المصنفة الأولى عالمياً في التصنيف البارالمبي، والحائزة على ذهبية بطولة سلوفينيا والمتأهلة لأولمبياد باريس 2024، لتعزيز مكانتها في التصنيف العالمي.