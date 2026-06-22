نادٍ عراقي يدخل التاريخ بإنجاز عربي غير مسبوق في كأس العالم

شفق نيوز- بغداد

أصبح نادي الكرمة العراقي، أول نادٍ عربي في التاريخ يمتلك أكثر من لاعب يسجل أهدافاً في نسخة واحدة من بطولة كاس العالم، بعد نجاح نجمه لاعب منتخب العراق والكرمة أيمن حسين في التسجيل مع المنتخب العراقي، فيما سجل المحترف الأردني علي علوان في الكرمة هدفاً مع منتخب بلاده، ليواصل لاعبو الكرمة حضورهم اللافت على أكبر مسرح كروي عالمي.

وفي خبر سار لادارة النادي وبحسب نظام الاتحاد الدولي، من المنتظر ان يحصل نادي الكرمة على ما يقارب مليوني دولار نتيجة تألق لاعبيه ومشاركتهم في كأس العالم، في مكسب رياضي ومالي يعكس نجاح مشروع النادي وقدرته على تقديم اسماء مؤثرة على المستوى الدولي.

إلى ذلك، كشفت تقارير صحفية فرنسية عن حالة من القلق داخل تروقة المنتخب الفرنسي قبل مواجهة العراق، بسبب الخطورة الكبيرة التي يمثلها مهاجم الكرمة ايمن حسين، حيث وضع المدرب ديدييه ديشامب خطة خاصة للحد من خطورته، وفرض رقابة لصيقة عليه طوال المباراة، بعدما وصفه بأنه لاعب قادر على تحويل أي كرة تصل الى رأسه إلى هدف.

واكدت التقارير ان الجهاز الفني الفرنسي يخشى من منح المنتخب العراقي افضلية التقدم في النتيجة، لما قد يسببه ذلك من تعقيد كبير في مجريات المباراة، وهو ما دفع ديشامب الى التركيز بشكل خاص على مراقبة أيمن حسين واغلاق المساحات أمامه.