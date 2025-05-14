نادٍ عراقي يخسر بثلاثة أهداف بلا مباراة

شفق نيوز/ قررت لجنةُ الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، اعتبار نادي الجولان خاسراً (0-3) في مباراته أمام نادي القاسم، مع معاقبته بغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي، وذلك لعدم حضوره ملعب المباراة.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللجنة اجتمعت لمناقشةِ تقرير حكم مباراة ناديي القاسم والجولان ضمن دوري العراق تحت 21 عامًا والتي كان من المؤمل أن تجري بتاريخ 19 أبريل/نيسان 2025 على أديم ملعب مركز شباب الطليعة، وبعد الاطلاع على التقرير تبين للجنةِ أن نادي الجولان لم يحضر ملعب المباراة.

ولما تقدم قررت اللجنة عدَّ نادي الجولان خاسراً (0-3) في مباراته أمام نادي القاسم استناداً لأحكام المادة (59)، وبدلالة المادة (167/2) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025، ومعاقبته بغرامة مالية قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة (59/3) من لائحة الانضباط والأخلاق آنفة الذكر.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن القرار صدر باتفاق الآراء قابلاً للاستئناف.