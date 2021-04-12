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نادٍ عراقي يحصد المركز الثالث في بطولة اندية العالم بالكيك بوكسنك

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-12T17:13:20+0000
نادٍ عراقي يحصد المركز الثالث في بطولة اندية العالم بالكيك بوكسنك

شفق نيوز/ احرز فريق نادي صلاح الدين بلعبة الكيك بوكسنك، يوم الاثنين، المركز الثالث في بطولة اندية العالم التي اختتمت في تركيا بمشاركة 30 دولة.

وقال رئيس اتحاد صلاح الدين، وعضو اتحاد الكيك بوكسنك المركزي، حسين خلف العباسي، لوكالة شفق نيوز، ان نادي صلاح الدين، ممثل العراق في البطولة "قدم اروع العروض واستطاع  لاعبا مدينة سامراء معروف صلاح، ومهند حسون، الحصول على المركز الثالث".

وأشار الى "وجود اندية لها باع طويل في مجال اللعبة، لكن أبناء الملوية تمكنوا من الفوز على اقوى اللاعبين في البطولة التي اعتبرت من أشد البطولات منافسة".

واضاف العباسي ان "النتائج التي حصلنا عليها مفخرة للعراق ولصلاح الدين وابناء سامراء العريقة بشكل خاص"، مؤكدا "حرص اللاعبين واتحاد الكيك بوكسنك على تحقيق نتائج متميزة في البطولات والاستحقاقات القارية والدولية القادمة".

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