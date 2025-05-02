نادٍ عراقي يحرز المركز الرابع في بطولة عربية لكرة السرعة

شفق نيوز/ أحرز نادي الدفاع الجوي العراقي، يوم الجمعة، المركز الرابع في بطولة الأندية العربية السابعة لكرة السرعة في مصر.

وقال المتحدث باسم اتحاد كرة السرعة، علي حمزة الربيعي، لوكالة شفق نيوز، إن "نادي الدفاع الجوي تمكن من تحقيق المرتبة الرابعة في بطولة الأندية العربية التي اختتمت فعالياتها مؤخرا في مدينة بور سعيد المصرية"، موضحا ان "لاعبي الفريق تمكنوا من نيل (12) ميدالية ملونة بين فضية برونزية، ضمن فعاليات مختلفة منها (السولو، والفردي، والزوجي، والزوجي المختلط)".

وأشار الربيعي، إلى أن "بطولة الأندية العربية لكرة السرعة أقيمت بالتزامن مع بطولة العرب التي أحرز العراق فيها المرتبة الثالثة، كما شهدت مشاركة 12 ناديا، حيث حلت أندية (الرواد، دسوق، القناة) من مصر بالمراكز الثلاثة الأولى للبطولة، فيما أحتل الدفاع الجوي العراقي المركز الرابع في التصنيف العربي".