ناد عراقي يتحرك للتعاقد مع البرازيلي اليكساندر باتو

شفق نيوز/ ذكر حيدر عبد الحسين عضو ادارة نادي الديوانية لكرة القدم، الأربعاء، أن ناديه يتفاوض للتعاقد مع لاعب برازيلي معروف.

وقال عبد الحسين لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة تتفاوض مع اللاعب البرازيلي اليكساندر باتو الذي مثل منتخب البرازيل ونادي "اي سي ميلان" الايطالي، وقد وصلنا لمراحل متقدمة معه".

وأضاف أن "اللاعب باتو له بعض المتطلبات بغية التعاقد منها عائلية واحتياجات اخرى". لم يكشف عنها.

لكن عبد الحسين أكد "في حال فشل التفاوض فهنالك لاعب برازيلي آخر للتفاوض معه وضمه لصفوف النادي، مشيرا إلى ان النادي يعمل على استقطاب عدد من اللاعبين البارزين لضمهم للفريق خلال الانتقالات الشتوية".

وباتو الذي احترف في عدة اندية أوروبية منها ميلان الإيطالي وتشيلسي الانكليزي، يلعب حالياً في نادي ساو باولو البرازيلي.