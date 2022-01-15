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نادٍ إسباني بصدد التعاقد مع العراقي ياسر قاسم

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-15T15:45:56+0000
نادٍ إسباني بصدد التعاقد مع العراقي ياسر قاسم

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الادارية لنادي زاخو، يوم السبت، أن اللاعب العراقي ياسر قاسم سيغادر الفريق لأنه بصدد التعاقد مع نادٍ أوروبي.

وقال عضو ادارة النادي ومشرف الفريق طه زاخولي لوكالة شفق نيوز، إن "مباراة اللاعب الدولي ياسر قاسم مع نادي زاخو أمام نفط ميسان غدا الأحد ستكون اخر لقاء له في الدوري العراقي كونه سينتقل للاحتراف في أوروبا".

واضاف ان "قاسم سيغادر زاخو متوجها للدوري الاسباني بعد حصوله على عرض من احد اندية الدرجة الثانية الاسباني، إلا أنه لم يكشف عن اسم النادي لحين اتمام التعاقد".

واوضح زاخولي ان "التعاقد سيتم خلال الانتقالات الشتوية التي يحق من خلالها اللاعب الانتقال من نادي لاخر".

واشار الى ان "ياسر قاسم سيودع جماهير زاخو التي وصفها بالوفية كونه آزرته مع بداية دخولة للنادي".

وبين ان "ادارة زاخو لم تقف امام طموحات اللاعب وسهلت له كل الاجراءات الخاصة بالعقد".

ويضيّف فريق زاخو يوم غد الاحد فريق نفط ميسان في اخر مواجهات المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز .

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