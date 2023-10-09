نادٍ جماهيري مهدد بالاستبعاد من دوري المحترفين ومهلة اتحادية لإنقاذه

شفق نيوز/ أعلنت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم الاثنين، عن تواصل زياراتها الميدانيّة لمقرات الأندية المشاركة في مسابقةِ دوري المُحترفين بنسخته المقبلة 2023-2024.

ووفق بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز فقد "زارت اللجنة، بحضور جميع أعضائها، مقراتَ أندية النفط والكهرباء والزوراء، ودونت أثناء زياراتها العديدَ من الملاحظات أغلبها يتعلق بالجوانب الماليّة والفنية والإداريّة والقانونية".

وأضاف البيان ان "رئيس اللجنة محمد حيدر حسون دعا أنديةَ النفط والكهرباء والزوراء إلى الإسراعِ بحل المتعلقات قبل موعد التصويت على الأنديةِ المرخصة وغير المرخصة".

ومن المؤمل، وفق البيان، أن "تستكملَ اللجنةُ زياراتها لأنديةِ العاصمة بغداد، غدا الثلاثاء، بالاطلاع على مقراتِ أندية الشرطة والطلبة والكرخ".

ورافق اللجنة في "زياراتها مديرُ دائرة التراخيص في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم عمار عبد الرحمن والناطق الإعلاميّ للدائرةِ بلال زكي".