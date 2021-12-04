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نادٍ اوكراني يشترط على الزوراء موعداً لخوض لقاء ودي في العراق

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-04T08:24:47+0000
نادٍ اوكراني يشترط على الزوراء موعداً لخوض لقاء ودي في العراق

شفق نيوز/ اكدت ادارة نادي الزوراء الرياضي، يوم السبت، انها تلقت موافقة  نادي شاختار الاوكراني لخوض لقاء ودي مع فريقها الكروي خلال شهر كانون الثاني المقبل في افتتاح ملعب الزوراء.

وقال عضو ادارة النادي عبد الكريم رزاق، لوكالة شفق نيوز، ان "مستشار السفارة العراقية في اوكرانيا خالد ربيع، التقى بمدير التطوير الاستراتيجي لنادي شاختار يوري سفيريدوف، وتم الاتفاق على اجراء لقاء ودي مع فريق نادي الزوراء في افتتاح ملعب الزوراء رسمياً".

واضاف ان "ادارة النادي الاوكراني وافقت على الدعوة واشترطت ان يكون لقاء فريقها الاول بنادي الزوراء خلال الفترة من 20 الى 30 من شهر كانون الثاني المقبل كون الرياضة في اوكرانيا وخصوصا كرة القدم تتوقف بسبب انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج التي تعرقل اقامة المباريات".

وتابع "وفي حال لم يتم اكمال ملعب الزوراء وتعذر اقامة اللقاء في الفترة المذكورة فان النادي الاوكراني سيرسل فريقه الرديف في اي وقت يرغب به نادي الزوراء".

واشار رزاق الى ان "هنالك جلسة ستجمع ادارة نادي الزوراء بوزير الشباب والرياضة عدنان درجال بغية انجاز ملعب الزوراء بالكامل كون الانجاز حاليا وصل الى 96% وما زالت هنالك نواقص في الملعب مثل الفندق والمسبح والكراج واماكن تبديل اللاعبين".

وبين ان "كل تلك النواقص يجب ان تنفذ ليكون الملعب كاملاً ومرخص اسيويا، الى جانب استحصال موافقة الاتحاد الدولي لاقامة المباراة المذكورة، ونعتقد ان الفترة كافية لاقامة المباراة في وقتها بعد اجتماعنا بالوزير عدنان درجال وحصوله على دفعات مالية يتم من خلالها اكمال الملعب".

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