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نادٍ انجليزي يتأهل للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-29T16:14:48+0000
نادٍ انجليزي يتأهل للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه

شفق نيوز/ حقق فريق برينتفورد فوزا ثمينا على سوانزي سيتي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب ويمبلي، ليتأهل رسميا  للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

وسجل ثنائية برينتفورد ايفان توني من ركلة جزاء، وإميليانو هانسن، في الدقيقتين 10 و20.

ويعد تأهل برينتفورد للدوري الإنجليزي الممتاز الأول في تاريخهم بعد هبوطهم من الدرجة الأولى في موسم 1946-1947.

وكان سوانزي سيتي تأهل إلى نهائي الملحق المؤهل للبريمرليغ لمواجهة برينتفورد في ملعب ”ويمبلي“ بعد تغلبهم على بارنسلي بنتيجة 1-2 في مجموع المباراتين.

بينما حسم فريق برينتفورد تأهله للملحق، بعد التغلب على بورنموث بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

ويجني الفريق الفائز من المباراة أرباح تصل إلى 397 مليون دولار نتيجة الصعود للبريميرليغ في الموسم المقبل.

وسبق برينتفورد، فريقا نورويتش سيتي وواتفورد واللذان حسما بطاقتي التأهل المباشر للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن احتلا صدارة ووصافة دوري الدرجة الأولى في الموسم المنتهي، ليعود الفريقان للمسابقة، بعد غياب موسم وحيد فقط.

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