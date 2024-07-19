نادٍ كويتي يتعرض لحالة احتيال كروي غريبة في مصر

شفق نيوز/ عديدة هي عمليات الاحتيال في عالم كرة القدم، لكن ما تعرض له نادي كاظمة الكويتي من عملية احتيال كانت غريبة، فقد خاض مباراة ودية مع فريق "مزيف" في مصر، ادعى أنه نادي تليفونات بني سويف.

وبدأت القصة عندما نشر نادي كاظمة الكويتي، خبرا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكر خلاله أن الفريق الأول لكرة القدم فاز بسباعية لهدف على تليفونات بني سويف، وذلك ضمن معسكر النادي في الاسكندرية استعدادا للموسم الجديد.

ولكن المفاجأة كانت في رد نادي تليفونات بني سويف، الذي نفى أنه خاض مباراة ودية مع الفريق الكويتي، وقال في حسابه على "فيسبوك" والذي نقلت عنه وسائل إعلام مصرية: نادي تليفونات بني سويف يحذر من التعامل مع وكيل اللاعبين ويدعى سيد رياض الذي انتحل صفة ممثل نادي تليفونات بني سويف وقام بإجراء مباراة ودية أمام نادي الكاظمة الكويتي.

وكشف النادي المصري: رغم أن نادي تليفونات بني سويف لم يبدأ فترة الإعداد ولم يلعب أي مباريات ودية من الأساس.

وأشار تليفونات بني سويف إلى أنه سيلجأ إلى القضاء، وأبان: سيقوم النادي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص فى أسرع وقت حفاظا على حقوق النادى القانونية والأدبية، ويحذر النادي أي شخص أو أي شركة تعمل فى المجال الرياضى أن تنتحل صفة النادي دون أي إذن مسبق أو سند قانوني يتيح له ذلك.