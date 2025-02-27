نادي نينوى يشكو: المحافظة الأولى رياضياً بلا منحة مالية منذ عامين

شفق نيوز/ قال رئيس نادي نينوى الرياضي، عمار ثامر المشهداني، يوم الخميس، إن النادي لم يتسلم المنحة المالية المخصصة له من الوزارة منذ عامين، رغم تحقيقه نتائج مميزة، مما شكل تحديات كبيرة أمام مسيرته.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة العامة للنادي حضرته وكالة شفق نيوز عقدته بعد اجتماعها السنوي لمناقشة التحديات والاستحقاقات الرياضية التي يواجهها النادي.

من جانبه، أكد اللاعب الدولي السابق، حارس محمد، المستشار الرياضي لمحافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، خلال المؤتمر نفسه: "نحن المحافظة الأولى رياضيًا، ولكن نظرًا لوجود نادي الموصل في الدرجة الممتازة، يعتقد البعض أننا لا نمتلك شيئًا في الرياضة".

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرياضة في نينوى، وتذليل العقبات المالية والإدارية التي تواجه الأندية والرياضيين في المحافظة.