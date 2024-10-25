‏نادي ميسان الرياضي يختار إدارته الجديدة

شفق نيوز/ أسفرت نتائج انتخابات نادي ميسان الرياضي، يوم الجمعة، عن اختيار هيئة إدارية جديدة ستقود النادي للسنوات الأربع المقبلة.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تم انتخاب خضير الفريجي رئيساً للهيئة الإدارية، فيما فاز بمنصب نائب الرئيس كريم مطر جابر، وأحمد زهير موسى أميناً للسر، وعلي عبد الجبار حمدان أميناً مالياً.

كما فاز بعضوية مجلس الإدارة لؤي جمعة حبيب، وقتيبة عبد الرزاق قاسم، ورعد خيون ناصر، ومروة رياض سالم، وحسنين هاني عبد الحسين.

وبلغ عدد حضور أعضاء الهيئة العامة 56 عضواً من أصل 84 عضواً، فيما قرت اللجنة الانتخابية اكتمال النصاب وفقاً لقانون الأندية الرياضية.

وتألفت اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات نادي ميسان الرياضي من أسعد رزيج سمير مشرفاً عاماً للمؤتمر الانتخابي، وليث خضير جاسم رئيساً للجنة الانتخابات، وضياء سالم حافظ نائباً، وعضوية محمد عبد الله نعمة.