نادي معان الأردني يتعاقد مع مدرب عراقي لقيادة فريقه الكروي

شفق نيوز/ وقع المدرب العراقي امين فيليب عقده التدريبي مع ادارة نادي معان لقيادة فريقها الكروي لموسم واحد.

وقال فيليب لوكالة شفق نيوز، "لقد تم توقيع عقدي مع نادي معان الاردني الذي مثله رئيس النادي علي كريشان وسيمتد العقد لموسم كروي واحد".

واشار الى انه "يعشق التحدي الجديد وأنه سيخوض تجربة تدريبية جديدة يسعى من خلالها تعزيز ما حققه مع فريق الرمثا عام 2021".

يذكر ان المدرب العراقي امين فيليب، حقق لفريق الرمثا الأردني، تتويجاً تأريخياً في الدوري الاردني لكرة القدم، ليعيد اللقب إلى الرمثا بعد غيابه عن الصدارة لقرابة 40 عاما.

يذكر ان امين فيليب احد تلاميذ شيخ المدربين العراقيين الراحل عمو بابا، وعمل معه مساعدا في فريق القوة الجوية قبل ان يهاجر الى لندن قبل 15 عاما، ويمارس العمل مدربا مغتربا في انكلترا مع فرق الفئات العمرية.