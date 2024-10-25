نادي مصافي الجنوب يختار إدارته الجديدة ومطرود رئيساً لها

شفق نيوز/ أشرفت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية على المؤتمر الانتخابي الذي أقامته إدارة نادي مصافي الجنوب الرياضي اليوم الجمعة، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي للسنوات الأربع المقبلة.

وأسفرت نتائج المؤتمر الانتخابي عن فوز صباح عباس مطرود، برئاسة الهيئة الإدارية، فيما فاز بمنصب نائب الرئيس ياسين عبد الباقي، وسالم رحمة جابر أميناً للسر، وجعفر رحيم مرهج أميناً مالياً.

كما فاز بعضوية مجلس الادارة عبد العزيز اسماعيل، ومرتضى عبد الحميد مهدي، وفيصل حمد جودة، وعلي خلف مختاض، وحيدر ياسين شغيت.

وشهد المؤتمر حضور أعضاء الهيئة العامة والذي بلغ 73 عضواً من أصل 102، فيما أقرت اللجنة الانتخابية باكتمال النصاب وفقاً لقانون الأندية الرياضية.

هذا وقد تألفت اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات نادي مصافي الجنوب الرياضي من ايهاب طالب مشرفاً عاماً للمؤتمر الانتخابي، مصطفى جبار علك رئيساً للجنة الانتخابات، ليث يوسف ابراهيم نائباً وعضوية علاء جبار يوسف.